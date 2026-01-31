Favole dell’abbandono | Lui e lei

Una storia insolita, quella di un contrabbasso e di un tagliaerba lasciati in un capanno. Lui, il contrabbasso, stava vicino a un leggio, lei, il tagliaerba, accanto a un rastrello. Sono stati trovati abbandonati e dimenticati, come due personaggi di una favola triste. La scena mette in evidenza come oggetti di uso quotidiano possano sembrare protagonisti di racconti silenziosi, pieni di significato.

Lui era un contrabbasso, lei un tagliaerba. Lui e lei erano custoditi in un grande capanno: lui accanto ad un leggio, lei accanto ad un rastrello. Lui veniva suonato ogni pomeriggio all'incirca all'ora del tè, lei veniva accesa quando era necessario tagliare l'erba del giardino. Lui s'era innamorato a poco a poco: quel rumore fortissimo, costante, turbante, così diverso dalle sue tante possibilità e combinazioni melodiche e armoniche, l'avevano ammaliato. Lei s'era innamorata a poco a poco: quelle vibrazioni, quante sensazioni, così diverse dal suo brusio stonato, l'avevano incantata. Quando lui suonava lei si sentiva in pace nel tempio dell'arcobaleno.

