Fanno irruzione nel casolare | Volevamo girare un video

Questa notte, alcuni giovani hanno fatto irruzione in un casolare abbandonato a Coriano. Hanno spiegato di voler solo girare un video da condividere sui social, ma la scena ha attirato l’attenzione dei vicini e delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato i ragazzi e verificato le loro intenzioni. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sul problema di chi cerca di usare i luoghi abbandonati per i propri video.

Volevano entrare in un casolare abbandonato di Coriano, in piena campagna e di notte, per realizzare un video da pubblicare sui social. Una bravata pensata nei minimi dettagli che però ha fatto scattare l'allarme e l'intervento dei carabinieri. Il gruppo – composto da cinque ragazzi poco più che maggiorenni – ha così dovuto rinunciare a realizzare la clip per il web. In compenso, i giovani hanno dovuto fornire parecchie spiegazioni ai militari dell'Arma accorsi sul posto. È successo mercoledì scorso nella zona di Cerasolo, dove un 21enne è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di armi.

