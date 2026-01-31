Questa mattina a Torino si piange ancora il giovane di 18 anni morto in un incidente in bicicletta. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Nizza, lasciando familiari e amici sconvolti. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo, ma intanto il dolore si sente forte in tutta la città.

Un giovane di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Nizza, a Torino. Davide, come lo chiamavano tutti, era in sella alla sua bicicletta quando ha perso il controllo, finendo contro un guardrail. I soccorsi sono arrivati rapidi, ma non sono riusciti a salvarlo. Il decesso è stato confermato poco dopo le 16.30, in un ospedale della città. La notizia ha scosso la comunità, in particolare il quartiere dove viveva, e ha acceso un’ondata di dolore e solidarietà. La famiglia, già segnata dal lutto di un figlio maggiore scomparso alcuni anni prima in un incidente simile, ha trovato nell’addio a Davide un momento di raccoglimento doloroso ma anche di tenerezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Famiglia spezzata: giovane di 18 anni muore in incidente ciclistico a Torino, ricordato con dolore e affetto

