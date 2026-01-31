La famiglia nel bosco ha deciso di cambiare idea. Catherine Birmingham e Nathan Travallion, i genitori dei bambini, hanno aperto alla possibilità di vaccinare i figli e di farli tornare a scuola. Questa mattina si è tenuto il primo incontro con la consulente nominata dai giudici, che ascoltato le loro intenzioni. La perizia del Tribunale va avanti, mentre i genitori manifestano la volontà di completare il ciclo vaccinale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Primo incontro con la consulente nominata dai giudici. Catherine Birmingham e Nathan Travallion hanno manifestato la volontà di completare il ciclo vaccinale dei loro figli. È uno degli elementi emersi durante il primo colloquio con la consulente incaricata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La perizia disposta dai giudici ha come obiettivo principale valutare la capacità genitoriale della coppia, diventata nota come la “famiglia nel bosco”. Il nodo scuola resta aperto. Ancora da chiarire completamente è invece la questione scolastica. I tre bambini, infatti, non erano iscritti a nessun istituto, poiché i genitori avevano scelto l’ istruzione parentale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Famiglia nel bosco, i genitori aprono ai vaccini e alla scuola: al via la perizia del Tribunale

Approfondimenti su Famiglia Bosco

Famiglia nel bosco di Palmoli, coinvolta in una perizia psico-diagnostica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente sociale; Famiglia nel bosco. Cantelmi: Siamo ad una svolta, se prevale il buon senso il dolore di oggi potrà essere cancellato; La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno.

Famiglia nel bosco, davanti allo psichiatra i genitori aprono a scuola e vacciniLa coppia però rivuole i bambini che secondo loro, in questi mesi, hanno maturato rabbia e mostrato disagio verso i genitori ... tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale: Non ha svolto il proprio incarico con imparzialitàSecondo i legali di Nathan e Catherine Trevallion, l'atteggiamento della curatrice sarebbe cambiato dopo la decisione di trasferire i bambini A due giorni dall’avvio dell’accertamento sulle capacità g ... tpi.it

Famiglia nel bosco, i genitori dei piccoli: «Sì a maestra e vaccini, ma ridateci presto i nostri figli» x.com

Famiglia isolata nel bosco e tensioni sui servizi sociali: oggi iniziano le perizie psichiatriche sui genitori >> https://tinyurl.com/2ynbv744 - facebook.com facebook