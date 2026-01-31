Falsissimo rimossa da YouTube l’ultima puntata del format di Corona dopo la segnalazione di Mediaset

YouTube ha rimosso l’ultima puntata del format di Corona, dopo la segnalazione di Mediaset. La piattaforma ha agito in modo autonomo, perché avrebbe ritenuto che ci fosse una violazione del copyright. Mediaset aveva segnalato l’uso non autorizzato di video e immagini dei suoi programmi. Ora la puntata non è più disponibile online, e si attende una risposta di Corona sulla vicenda.

Il caso Signorini-Corona è ancora in pieno svolgimento. Dopo l'istanza presentata a YouTube dall'ufficio legale della media company di Cologno Monzese, la piattaforma web ha deciso di oscurare e rimuovere l'ultima puntata del format Falsissimo dal canale di Fabrizio Corona. Il titolo dell'episodio era "Il prezzo del successo – Parte finale" e al suo interno l'ex agente fotografico ha parlato di figure legate a Mediaset, tra cui Alfonso Signorini, Gerry Scotti e Piersilvio Berlusconi. Secondo quanto si apprende, la decisione di YouTube sarebbe stata presa in totale autonomia, dopo l'istanza riguardante una presunta violazione del copyright per l'utilizzo da parte di Corona di video e immagini Mediaset senza autorizzazione.

