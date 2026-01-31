Il classico pull torna di moda e si conferma tra i capi più amati di questa stagione. Facile da abbinare, pratico e sempre attuale, il pull marrone diventa il pezzo chiave dell’armadio. Perfetto per ogni occasione, si adatta facilmente a look casual o più eleganti. Il colore più di tendenza dell’anno, il marrone, conquista tutti e si impone come must-have tra i capi di stagione.

Il classico pull è tornato sulla cresta dell’onda e il marrone è il colore più di tendenza dell’anno. È quindi logico chiedersi continuamente come abbinare il maglione marrone per creare ogni volta nuovi outfit. Ottimizzare l’armadio intorno a questo capo facile, chic e alla portata di tutte è infatti la mossa giusta da fare, soprattutto per l’ inverno 2026. Non è un caso, infatti, che lo si veda dappertutto, sia alle sfilate più prestigiose che nello street style. Prendere ispirazione da questi look che lanciano sempre i trend sembra quindi il punto di partenza per dare via libera alla fantasia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Facile, funzionale e di tendenza, non è mai fuori posto e diventa il pezzo chiave dell’armadio della stagione

Approfondimenti su Pull Marrone

Anche in inverno, c’è un accessorio che si distingue per versatilità e stile, diventando un elemento essenziale nell’armadio.

Ultime notizie su Pull Marrone

