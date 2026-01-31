Fabrizio Corona lo scarface del giornalismo
Fabrizio Corona torna in tv con un nuovo programma chiamato “Falsissimo”, che promette di portare in scena scoop e rivelazioni sui potenti. Corona si presenta come lo “scarface” del giornalismo, pronto a smascherare tutto. La sua presenza genera già discussioni e curiosità tra il pubblico, mentre il programma va in onda con un mix di provocazioni e denunce.
Col suo talento per l’affabulazione, fa l’eroe contro il sistema di cui un tempo era ingranaggio. “Falsissimo” è un minestrone che mette insieme il trash, Report e la televendita, perfetto per la caciara da social Il nome, prima di tutto. Un format che promette scoop, rivelazioni, smascheramenti del Potere - che si chiama però “Falsissimo”. Parodia di “Verissimo”, certo, ma anche confessione preventiva, disclaimer che sta già nel marchio. Fossi l’avvocato di Fabrizio Corona partirei sempre da qui: ci avete creduto? Bene. Non era vero? Aho, si chiama “Falsissimo”. Che vi aspettavate? Se siete appena tornati da Marte, “Falsissimo” è il format che Corona ha avviato un annetto fa con puntate spalmate in più episodi che trovate su YouTube e di rimbalzo su Instagram, TikTok, Telegram. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
