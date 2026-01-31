Fabrizio Corona lo scarface del giornalismo

Fabrizio Corona torna in tv con un nuovo programma chiamato “Falsissimo”. È un format che promette di scoprire verità nascoste e di smascherare i poteri. Il giornalista, noto per le sue storie spesso controcorrente, si mette di nuovo in gioco con un progetto che punta a fare chiarezza sui personaggi e gli eventi più discussi. La domanda resta: questa volta riuscirà a sorprendere ancora?

Il nome, prima di tutto. Un format che promette scoop, rivelazioni, smascheramenti del Potere - che si chiama però “Falsissimo”. Parodia di “Verissimo”, certo, ma anche confessione preventiva, disclaimer che sta già nel marchio. Fossi l’avvocato di Fabrizio Corona partirei sempre da qui: ci avete creduto? Bene. Non era vero? Aho, si chiama “Falsissimo”. Che vi aspettavate? Se siete appena tornati da Marte, “Falsissimo” è il format che Corona ha avviato un annetto fa con puntate spalmate in più episodi che trovate su YouTube e di rimbalzo su Instagram, TikTok, Telegram. Dentro c’è di tutto: Garlasco, Gaza, le trombate extraconiugali di Fedez, il calcioscommesse, le baby-gang, la curva dell’Inter, Totti & Ilary, la gintoneria di Davide Lacerenza, ecc. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

