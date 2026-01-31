Excelsior Rotterdam-Ajax domenica 01 febbraio 2026 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa domenica alle 12:15 si gioca la partita tra Excelsior Rotterdam e Ajax, ma l’atmosfera è tutt’altro che allegra. L’Ajax è uscito dalla Champions League dopo la sconfitta contro l’Olyimpiakos, e ora si concentra sul campionato. La squadra di Amsterdam ha bisogno di rimettersi in carreggiata, mentre l’Excelsior cerca punti importanti in una stagione complicata. In Italia si parla poco di questa sfida, ma per i tifosi olandesi è un match da non fallire.

La sconfitta interna contro l'Olyimpiakos ha sancito l'eliminazione dell'Ajax dalla Champions League, in un quadro desolante per il calcio olandese che mantiene in corsa un solo club nelle coppe europee già nel mese di gennaio, per la precisione l'AZ, che giocherà i playoff in Conference League. Proprio club di Alkmaar aveva sconfitto per 6-0 i. L'Ajax torna a vincere in Eredivisie, quattro gol a Rotterdam e il Feyenoord è ora a +5Torna a vincere, dopo l'esonero di Schreuder, l'Ajax che vince con quattro gol a Rotterdam, in casa dell'Excelsior, riportandosi così a -5 dalla capolista Feyenoord che ha pareggiato in casa ...

