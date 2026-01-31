Ex Isochimica morto un altro ex operaio | è il 37esimo caso

Un altro ex operaio dell'Isochimica è morto. È il 37esimo caso registrato finora, e il dolore si fa sentire ancora una volta tra i familiari. La vittima aveva lavorato in quell’azienda per anni e ora lascia un vuoto enorme. La notizia si diffonde veloce, mentre le famiglie chiedono ancora risposte e giustizia.

Tempo di lettura: 2 minuti Un altro nome si aggiunge alla lunga lista della morte dell’ex Isochimica. Sale a trentasette il numero degli ex operai deceduti dopo aver lavorato nello stabilimento diventato simbolo dell’amianto ad Avellino. L’ultima vittima è Ciro Preziuso, 66 anni, stroncato dalle conseguenze dell’esposizione alle fibre killer. Preziuso aveva varcato i cancelli della fabbrica convinto di costruire il proprio futuro. In realtà, come per molti altri, quel lavoro si è trasformato in una condanna lenta e silenziosa. L’amianto, respirato quotidianamente, ha lasciato segni irreversibili nel corpo, manifestatisi anni dopo con esiti fatali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Isochimica, morto un altro ex operaio: è il 37esimo caso Approfondimenti su Isochimica ExOperaio Amianto, un altro nome nella lista nera dell’Isochimica: addio a Minnucci Michele Minnucci, ex scoibentatore dell’Isochimica, è deceduto a Pietrastornina all’età di 65 anni. Operaio morto sul lavoro a Piombino, il caso in Parlamento: interrogazione di Avs alla ministra Calderone Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Isochimica ExOperaio Argomenti discussi: Avellino e l'interminabile strage dell'amianto: giustizia e memoria per le vittime dell’Isochimica; Isochimica, la strage degli operai continua: trentasettesima vittima. Isochimica, la strage degli operai continua: trentasettesima vittimaAVELLINO-Trentasette. La macabra contabilita’di una strage silenziosa che, si teme, possa essere anche destinata all’indiffeerenza e all’oblio. Quella della fabbrica della morte, l’ex Isochimica. Tren ... irpinianews.it La strage infinita dell’Isochimica: si è spento a Pietrastornina ex scoibentatore. Il 65enne era parte civile nel processo in corso in Appello. È la 36esima vittima dell’amianto. In gravi condizioni altri due ex operai. #amianto #operaio #pietrastornina #morto - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.