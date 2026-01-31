Ex Hotel Pino il consiglio approva l’accordo operativo

L’ex Hotel Pino sarà trasformato in residenziale. Il consiglio comunale ha approvato l’accordo che prevede la riconversione dell’edificio, uno dei simboli del centro e del turismo in riviera. Da struttura alberghiera a ville e appartamenti, il cambiamento è ormai ufficiale.

Adesso è ufficiale, l’ex Hotel Pino sarà trasformato in residenziale. Uno degli edifici simbolo del centro città e del turismo in riviera, lascerà spazio a ville e appartamenti. Dopo che la giunta comunale in dicembre aveva approvato lo schema di accordo operativo presentato per l’area, giovedì sera in consiglio comunale si è chiuso l’iter. Il progetto è stato approvato con 10 voti favorevoli della maggioranza Pd e Cesenatico Civica, e 5 voti contrari della minoranza formata da Lista Buda, Fdi e Lega. Lo schema prevede la demolizione dell’edificio principale chiuso dal 2008 e della casa del custode. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

