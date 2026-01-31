Da domani a Konya scattano gli Europei di ciclismo su pista. L’Italia si prepara a scendere in pista con Paternoster in prima fila. La competizione si svolge in Turchia e promette battaglie serrate tra le nazionali. Gli azzurri puntano a fare bene e a portare a casa medaglie importanti.

Nuovo appuntamento con Bike Today, dedicato agli Europei di ciclismo su pista di Konya, in Turchia, al via da domani. Al centro di questa puntata c’è Letizia Paternoster, chiamata a guidare una Nazionale azzurra che apre ufficialmente il nuovo quadriennio olimpico dopo Parigi 2024. Per la trentina il ritorno in velodromo ha un significato preciso: ripartire da Konya per iniziare il percorso verso Los Angeles 2028. Un appuntamento chiave non solo per misurare la condizione fisica, ma anche per ritrovare ritmo e automatismi nelle prove di gruppo, a partire dall’inseguimento a squadre, dove Paternoster sarà una delle leader tecniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei pista, si riparte da Konya: Paternoster guida l’Italia verso LA 2028

Gli Europei 2026 di ciclismo su pista si svolgeranno a Konya dal 1 al 5 febbraio.

