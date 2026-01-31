Europei di pallanuoto il Setterosa si ferma contro la Grecia | 15-10 a Funchal

Il Setterosa perde all’esordio degli Europei di pallanuoto a Funchal. La squadra italiana si arrende 15-10 alla Grecia, che è campione del mondo. La partita si è giocata questa mattina e subito ha mostrato che le greche sono molto più forti. Le italiane hanno provato a reagire, ma non sono riuscite a recuperare il divario nel punteggio. È la prima sconfitta per l’Italia in questa fase del torneo.

Prima sconfitta agli Europei di Funchal per il Setterosa, battuto 15-10 dalla Grecia campione del mondo nel match inaugurale del Gruppo E. Le azzurre pagano un avvio difficile ma restano in corsa per le semifinali: decisiva la sfida con la Francia. Il cammino del Setterosa nella seconda fase degli Europei di Funchal inizia con uno stop contro la Grecia, che si impone per 15-10 nella prima partita del Gruppo E. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Europei Pallanuoto LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia Questa sera il Setterosa perde 10-15 contro la Grecia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Pallanuoto, il Setterosa scelto per gli Europei di Funchal: le Azzurre in preparazione a Ostia Il Setterosa, la squadra nazionale femminile di pallanuoto, si sta preparando presso il Polo Natatorio di Ostia sotto la guida del coach Carlo Silipo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Europei Pallanuoto Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Serbia-Italia 17-13. Settebello in finale per il bronzo; Europeo, Settebello battuto: bronzo alla Grecia. E adesso forza Setterosa; Italia-Serbia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario semifinale, programma, streaming; Sì Settebello, semifinale europea! Croazia regolata 13-10, ora la Serbia. LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la FranciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 15.13 Si segnalano 2 reti di Tabani, Giustini e ... oasport.it Troppa Grecia per il Setterosa: sarà spareggio con la Francia per la semifinale agli EuropeiIl Setterosa incappa nella prima sconfitta agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel primo ... oasport.it TRIS Siracusa. . Pallanuoto A1, Ortigia impegnata a Quinto nella prima partita del nuovo anno solare. Il campionato riprende domani dopo la lunga pausa per gli europei facebook #Pallanuoto, Italia-Turchia 25-11 agli Europei donne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.