Europei di pallanuoto il Setterosa si ferma contro la Grecia | 15-10 a Funchal
Il Setterosa perde all’esordio degli Europei di pallanuoto a Funchal. La squadra italiana si arrende 15-10 alla Grecia, che è campione del mondo. La partita si è giocata questa mattina e subito ha mostrato che le greche sono molto più forti. Le italiane hanno provato a reagire, ma non sono riuscite a recuperare il divario nel punteggio. È la prima sconfitta per l’Italia in questa fase del torneo.
Prima sconfitta agli Europei di Funchal per il Setterosa, battuto 15-10 dalla Grecia campione del mondo nel match inaugurale del Gruppo E. Le azzurre pagano un avvio difficile ma restano in corsa per le semifinali: decisiva la sfida con la Francia. Il cammino del Setterosa nella seconda fase degli Europei di Funchal inizia con uno stop contro la Grecia, che si impone per 15-10 nella prima partita del Gruppo E. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondimenti su Europei Pallanuoto
LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia
Questa sera il Setterosa perde 10-15 contro la Grecia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026.
Pallanuoto, il Setterosa scelto per gli Europei di Funchal: le Azzurre in preparazione a Ostia
Il Setterosa, la squadra nazionale femminile di pallanuoto, si sta preparando presso il Polo Natatorio di Ostia sotto la guida del coach Carlo Silipo.
Ultime notizie su Europei Pallanuoto
Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Serbia-Italia 17-13. Settebello in finale per il bronzo; Europeo, Settebello battuto: bronzo alla Grecia. E adesso forza Setterosa; Italia-Serbia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario semifinale, programma, streaming; Sì Settebello, semifinale europea! Croazia regolata 13-10, ora la Serbia.
LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la FranciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 15.13 Si segnalano 2 reti di Tabani, Giustini e ... oasport.it
Troppa Grecia per il Setterosa: sarà spareggio con la Francia per la semifinale agli EuropeiIl Setterosa incappa nella prima sconfitta agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel primo ... oasport.it
TRIS Siracusa. . Pallanuoto A1, Ortigia impegnata a Quinto nella prima partita del nuovo anno solare. Il campionato riprende domani dopo la lunga pausa per gli europei facebook
#Pallanuoto, Italia-Turchia 25-11 agli Europei donne x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.