Europa vs USA | la lotta è anche su come si usano forchetta e coltello
In una semplice cena, si scontrano due modi di mangiare. Da una parte, gli europei, che preferiscono usare forchetta e coltello con precisione. Dall’altra, gli americani, più propensi a mangiare con la mano o mescolare gli utensili. La questione diventa simbolo di differenze culturali profonde, che si riflettono anche nelle abitudini di tutti i giorni.
C’è una sfida tra due filosofie opposte su un gesto che compiamo ogni giorno: impugnare forchetta e coltello. Se pensavi che esistesse un unico modo “giusto” di tagliare una bistecca, preparati a cambiare idea. Da una parte dell’oceano c’è l’approccio diretto ed elegante dell’ Europa, dall’altra il rituale quasi teatrale degli Stati Uniti. In Italia e nel resto del continente seguiamo quello che gli esperti chiamano stile continentale. La regola è ferrea nella sua semplicità: la forchetta resta nella mano sinistra e il coltello nella destra per tutta la durata del pasto. Si taglia un boccone e lo si porta alla bocca immediatamente, senza mai posare le posate o scambiarle di mano. 🔗 Leggi su Cultweb.it
