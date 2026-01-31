Europa dazi difesa libertà Trump e futuro Intervista a Giorgia Meloni

Giorgia Meloni mette in guardia: l’Europa deve fare i conti con dazi e minacce esterne. In un’intervista, la premier italiana sottolinea come bisogna mantenere saldo il fronte della difesa, senza lasciarsi ingannare da alleati poco affidabili. La strada verso il futuro resta tutta da tracciare, con i rischi degli estremismi da evitare e le sfide della libertà da proteggere. Meloni invita a stare attenti alle trappole che potrebbero metterci contro o indebolire la posizione dell’Italia e dell’Europa.

“Il caos si sta moltiplicando e un’Europa in grado di difendersi da sola può far sentire la propria voce. La libertà difesa dall’Ucraina è anche la nostra. Mercosur? Italia determinante”. Due chiacchiere con il capo del governo Meloni la Popolare: si lega a Merz-Metsola e Tajani e si riprende il tema sicurezza. Salvini propone "patti" a Vannacci Tra Niscemi e Vannacci. Meloni dribbla le tensioni di maggioranza e in Sicilia promette misure rapide Sfide del presente e trappole del futuro. Estremismi da scartare e alleati da governare. Minacce visibili e trabocchetti da evitare. E poi tutto il resto: Putin, Trump, il protezionismo, la globalizzazione, l’Europa, la difesa, la sicurezza, il commercio, l’economia, la crescita e il tentativo non semplice di trasformare le molte crisi sistemiche in mezzo alle quali si trova il nostro continente, e anche l’Italia, in opportunità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Giorgia Meloni ha ricordato Jan Palach, simbolo di resistenza e libertà.

Giorgia Meloni, nel suo intervento sulla Groenlandia, evidenzia l'importanza di evitare escalation e promuovere il dialogo internazionale.

