Espulsi sulla carta rimasti per uccidere | il cortocircuito delle espulsioni mai eseguite e la scia di sangue in Italia

In Italia, molte persone sono state considerate espulse ma poi sono rimaste nel paese. Le autorità spesso si trovano a dover fronteggiare ricorsi giudiziari che bloccano le espulsioni di immigrati indesiderati. Questa situazione crea un cortocircuito: i decreti vengono firmati, ma poi nulla succede sul campo. Nel frattempo, alcune di queste persone restano nel nostro Paese, alcune con intenti violenti. La questione è ancora aperta e suscita molte polemiche tra chi chiede una maggiore efficacia nelle espulsioni e chi denuncia i risch

Dietro una mancata espulsione si cela quasi sempre un ricorso giudiziario», ammette Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato dei carabinieri che da tempo chiede una riforma. Perché l’elenco di provvedimenti di espulsione emessi e mai eseguiti è impressionante. Decreti firmati, notificati, protocollati. E poi lasciati lì, a marcire. I numeri del Viminale offrono uno spaccato impressionante: nel 2024 gli ordini di rimpatrio sono stati 13.330. Quelli eseguiti poco più di duemila. Il resto è un limbo amministrativo che diventa vita quotidiana. Irregolarità trasformata in condizione di fatto. 🔗 Leggi su Panorama.it

L'analisi dei recenti casi di cronaca rivela come alcuni immigrati con precedenti e ancora presenti sul territorio abbiano commesso omicidi, nonostante siano stati segnalati per l'espulsione.

