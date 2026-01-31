Esplosione in una città costiera sul Golfo di Hormuz in Iran morte quattro persone a Bandar Abbas

Un’esplosione ha devastato un edificio di otto piani a Bandar Abbas, sulla costa del Golfo di Hormuz. Quattro persone sono morte, tra cui un’intera famiglia, mentre si cercano ancora le cause dell’incidente. Inizialmente si era diffusa la notizia della morte di un comandante dei pasdaran, ma questa voce è stata smentita. La zona è sotto shock e le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo.

Esplosione in Iran in un edificio nella città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo. La televisione di Stato ha riferito che lo scoppio ha avuto luogo in un palazzo di otto piani. Uccisa un'intera famiglia mentre è stata smentita la notizia della morte di un comandante pasdaran. L'esplosione ha distrutto due piani dell'edificio, diversi veicoli e negozi nella zona di Moallem Boulevard nella città. Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per fornire assistenza.

