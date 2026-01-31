Esplosione e crollo in una palazzina in Italia | si cercano persone sotto le macerie

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, si sono vissuti momenti di paura. Un’esplosione ha scatenato il crollo di una porzione di palazzina. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per trovare eventuali persone rimaste sotto le macerie. La zona è stata evacuata e le ricerche continuano ancora.

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio del 31 gennaio ad Adelfia, nel Barese, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una parte di una palazzina. L’allarme è scattato in pochi istanti: una nube di polvere e detriti si è alzata nell’area interessata e diversi residenti hanno segnalato la situazione ai soccorsi. Le prime verifiche indirizzano l’attenzione su una possibile fuga di gas collegata a una bombola, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. La zona è stata delimitata per consentire le operazioni in sicurezza. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, impegnate nella stabilizzazione della struttura e nel controllo di eventuali ulteriori criticità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificata una forte esplosione che ha causato il crollo di una palazzina.

Un’esplosione ha travolto una palazzina ad Adelfia, nel Barese.

31/1/2026

Adelfia, esplosione e crollo in una palazzina: si cercano persone sotto le macerieUna esplosione è avvenuta poco fa ad Adelfia, in provincia di Bari, forse a causa di una bombola di gas che dovrebbe aver provocato il crollo di una abitazione. E' accaduto in via Oberdan. Sul posto ... tg.la7.it

Bari, edificio crolla dopo un’esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerieL’edificio è collassato dopo un’esplosione ad Adelfia, in provincia di Bari. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie, carabinieri sul posto. notizie.it

