Il Governo Meloni si prepara a cambiare le regole per le pensioni nel 2027. A rischio sono migliaia di lavoratori che, con l’aumento dei requisiti, potrebbero perdere sia il lavoro che la pensione. La questione torna di stretta attualità, mentre le promesse di garanzie sembrano ancora lontane dal chiarire cosa accadrà realmente.

Si torna a parlare degli esodati. A partire dal 2027 l’aumento dei requisiti pensionistici legato all’adeguamento alla speranza di vita rischia di lasciare migliaia di lavoratori senza alcuna copertura: niente lavoro e niente pensione. Secondo le stime del ministero del Lavoro, basate sulle proiezioni Inps, i lavoratori potenzialmente coinvolti sono 4.916. Chi sono gli esodati. Si tratta di persone che negli anni scorsi hanno firmato accordi di uscita anticipata dal lavoro confidando su regole pensionistiche che nel frattempo sono cambiate come isopensione, contratti di espansione, fondi di solidarietà nel credito e nel settore assicurativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Esodati nel 2027, il Governo Meloni ammette e fa promesse: quanti saranno davvero

A partire dal 2027, il governo ha confermato che ci saranno esodati, persone che resteranno senza pensione per alcuni mesi.

Nel 2026 si preannunciano modifiche alle pensioni, con un possibile ritorno di esodati a causa dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita.

Argomenti discussi: Pensioni, dal 2027 con l’aumento dei requisiti si rischiano 55mila nuovi esodati; Pensioni, rischio 55mila nuovi esodati con l’aumento dei requisiti dal 2027; Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027; Pensioni, si rischiano fino a 55 mila nuovi esodati.

