esodati chi sono i lavoratori che rischiano di restare senza senza pensione

Questa mattina si parla ancora di esodati, i lavoratori che rischiano di perdere la pensione. Secondo le stime del ministero del Lavoro, sono circa 4.900 i lavoratori coinvolti, tutti coloro che hanno firmato accordi per uscire prima dal lavoro. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

Sono 4.916 - secondo le stime del ministero del Lavoro, effettuate in base alle proiezioni dell’Inps - i lavoratori da tutelare perchè hanno firmato accordi per l’uscita anticipata dal lavoro, ma in virtù dell’incremento dell’età pensionabile rischiano di restare senza sostegno economico, non avendo più i requisiti per andare in pensione che nel frattempo sono aumentati. Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo ad un Question time al Senato si è impegnata ad estendere le tutele a questi lavoratori fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, per evitare nuove platee di esodati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A partire dal 1° gennaio 2027, l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita potrebbe provocare periodi di inattività contributiva per molti esodati.

