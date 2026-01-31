Esce di strada con l' auto e finisce in un campo illeso

Questa mattina a Carpi, un’auto è uscita di strada e si è fermata in un campo. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. La squadra dei Vigili del Fuoco di Carpi è intervenuta poco dopo le 8:20 in via Guastalla per mettere in sicurezza la zona e aiutare il conducente a uscire dall’auto. Nessuna altra macchina o persona è rimasta coinvolta.

Questa mattina, sabato 31 gennaio, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi è intervenuta alle ore 8:20 in via Guastalla a Carpi, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una singola autovettura.Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Carpi Incidente Auto si ribalta e finisce nel canale in strada Argini: conducente illeso Sabato 10 gennaio, un'auto si è ribaltata lungo strada Argini, all'incrocio con strada Greggia, causando l'interruzione della viabilità. Verderio, si ribalta 7 volte con l’auto: 34enne esce illeso dall’incidente A Verderio, nella notte del 16 dicembre 2025, un incidente stradale ha coinvolto un 34enne che si è ribaltato sette volte con la sua auto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Autocisterna carica di carburanti esce di strada: complesse operazioni di travaso | VIDEO --> https://www.nordest24.it/autocisterna-carburanti-fuori-strada-erbe-vr - facebook.com facebook L’ #auto esce di strada e finisce nel fosso: paura a #Cortile di #Carpi x.com

