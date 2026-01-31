Esami di Stato 2026 | novità sulla seconda prova e domande all’orale per gli studenti dell’ultimo anno

L’esame di Stato 2026 si avvicina e già si parla di cambiamenti. Per gli studenti dell’ultimo anno, le novità più evidenti riguardano la seconda prova, che sarà diversa rispetto agli anni passati, e le domande all’orale, che si annunciano più approfondite. Le scuole si preparano a questa grande svolta, mentre gli studenti cercano di capire cosa aspettarsi.

L'esame di Stato 2026, che si svolgerà nei mesi di giugno per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, prevede una riforma significativa della seconda prova e del colloquio orale. Le novità riguardano sia le materie coinvolte che il tipo di elaborato richiesto. Per la seconda prova, gli studenti dovranno affrontare una disciplina scelta in base al percorso formativo intrapreso: per gli indirizzi del liceo classico, scientifico e linguistico, la prova riguarderà materie caratterizzanti il percorso, come filosofia, matematica, o lingua e letteratura straniera. I licei artistici avranno invece un'attenzione specifica su discipline artistiche e progettuali, mentre gli istituti tecnici e professionali dovranno affrontare un test che valuta competenze tecniche e applicative legate al settore di specializzazione.

Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione cambia volto all’esame di Stato.

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie della seconda prova per gli esami di maturità 2026.

