Esame di maturità | la filosofia tra dubbi e richieste di rilancio da parte degli insegnanti

L’esame di maturità 2026 ha fatto discutere ancora prima di cominciare. La decisione di escludere il tema di filosofia dal programma ha sollevato le proteste degli insegnanti, che chiedono un rilancio della materia. La novità ha lasciato molti studenti e docenti perplessi, mentre si cerca di capire come questa scelta influenzerà il percorso di studi.

Il tema di filosofia non è stato incluso nel programma dell’esame di maturità 2026, una scelta che ha suscitato preoccupazione tra gli insegnanti del settore. Il docente Matteo Saudino, professore di filosofia in un liceo classico di Torino e autore di un popolare canale YouTube dedicato all’insegnamento della disciplina, ha espresso forte rammarico per questa esclusione. Secondo Saudino, la mancata inclusione della filosofia nel tema d’esame rappresenta un passo indietro rispetto agli obiettivi formativi che dovrebbero guidare il percorso scolastico degli studenti. Il suo intervento, diffuso attraverso un’intervista, è stato seguito da un ampio dibattito tra docenti e esperti del settore, che vedono nella filosofia uno strumento fondamentale per sviluppare il pensiero critico e la capacità di analisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

