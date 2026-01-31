Errore di interpretazione | il messaggio di Vannacci riguardava Bonelli non Renzi chiarisce il chiaro del Giornale

Un errore di interpretazione ha causato confusione tra il messaggio di Vannacci e Bonelli. Minzolini ha chiarito subito che il suo commento riguardava Bonelli, non Renzi, come era stato scritto. La smentita del giornalista del Giornale arriva dopo una ricostruzione pubblicata dalla Sera che aveva alimentato malintesi.

Un chiarimento urgente è stato fornito dal giornalista Augusto Minzolini, che smentisce in modo netto una ricostruzione pubblicata dal della Sera. Il messaggio attribuito a Roberto Vannacci, leader del gruppo parlamentare di Italia Viva, non era indirizzato a Matteo Renzi né a esponenti dell’opposizione, come si era supposto. Il contenuto, in realtà, era stato recapitato al presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, in seguito a un colloquio privato che lo stesso Bonelli ha confermato a Minzolini e a un altro giornalista. La notizia era stata anticipata da Minzolini stesso su, dove si evidenziava come Vannacci avesse cercato un’attenzione mediatica per il suo progetto politico, ma senza alcun riferimento a Renzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Corriere della Sera ha fatto confusione su una notizia del Giornale.

