Umberto Di Donato, 88 anni, ha passato decenni a collezionare oltre 2200 macchine da scrivere. Ora, nel suo museo, racconta come quegli strumenti insegnassero a stare attenti, a concentrarsi. La sua passione nasce da un ricordo d’infanzia e si trasforma in una vera e propria raccolta, visitata da appassionati e curiosi.

Umberto Di Donato, classe 1935, è un signore che nella sua vita ha accumulato un piccolo, grande tesoro: circa 2200 macchine da scrivere. Quasi settecento di queste possono essere ammirate nel Museo della macchina da scrivere a Milano, in zona Isola: una realtà che lui stesso ha fondato vent’anni fa e dove ci accoglie, per raccontarci storia e caratteristiche di questi affascinanti strumenti. Ma cosa lo ha portato a mettere su una collezione così imponente? La gratitudine. Ci spiega meglio Di Donato: “La macchina da scrivere mi ha aiutato a cercare lavoro quando mi sono diplomato nel 1954. Avevo la conoscenza della scrittura meccanica, cosa che allora possedevano in pochi, perché mio padre mi aveva voluto nel suo ufficio e mi aveva fatto allenare a una macchina da scrivere che era vicino alla sua scrivania”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Era uno strumento che insegnava l’attenzione”: viaggio nel Museo della macchina da scrivere

