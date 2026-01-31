Eolico in Appennino | ’lotta’ tra ambientalisti

Una disputa tra ambientalisti accende il dibattito sul progetto eolico a Badia al Vento, nell’Appennino tosco-romagnolo. Da una parte, chi si oppone al parco eolico teme danni al paesaggio e all’ambiente. Dall’altra, chi sostiene l’energia pulita e vuole portare avanti l’impianto. La questione divide chi vive in zona e chi si batte per le fonti rinnovabili, creando tensioni tra le diverse anime della protesta.

Ambientalisti contro ambientalisti sul progetto eolico di Badia al Vento nell’ Appennino tosco-romagnolo. È duro lo scontro tra Legambiente Emilia Romagna e la Coalizione Tess che raggruppa decine tra associazioni e comitati che operano a difesa dei crinali appenninici. Legambiente denuncia l’incoerenza della Regione Emilia-Romagna e le dichiarazioni dell’assessora regionale Irene Priolo, in risposta a un’interpellanza relativa al progetto eolico nel comune di Badia Tedalda (Arezzo), approvato dalla Regione Toscana e oggetto di ricorso da parte del Ministero della Cultura e delle Regioni Emilia-Romagna e Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In un contesto di crescente attenzione alla tutela del patrimonio naturale, si è svolto un nuovo incontro dedicato alla salvaguardia dell’Appennino.

L’installazione di 107 pale eoliche nell’Appennino marchigiano solleva preoccupazioni ambientali e paesaggistiche.

