Eolico in Appennino | ’lotta’ tra ambientalisti
Una disputa tra ambientalisti accende il dibattito sul progetto eolico a Badia al Vento, nell’Appennino tosco-romagnolo. Da una parte, chi si oppone al parco eolico teme danni al paesaggio e all’ambiente. Dall’altra, chi sostiene l’energia pulita e vuole portare avanti l’impianto. La questione divide chi vive in zona e chi si batte per le fonti rinnovabili, creando tensioni tra le diverse anime della protesta.
Ambientalisti contro ambientalisti sul progetto eolico di Badia al Vento nell’ Appennino tosco-romagnolo. È duro lo scontro tra Legambiente Emilia Romagna e la Coalizione Tess che raggruppa decine tra associazioni e comitati che operano a difesa dei crinali appenninici. Legambiente denuncia l’incoerenza della Regione Emilia-Romagna e le dichiarazioni dell’assessora regionale Irene Priolo, in risposta a un’interpellanza relativa al progetto eolico nel comune di Badia Tedalda (Arezzo), approvato dalla Regione Toscana e oggetto di ricorso da parte del Ministero della Cultura e delle Regioni Emilia-Romagna e Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Eolico Appennino
Appennino, no all’eolico industriale
In un contesto di crescente attenzione alla tutela del patrimonio naturale, si è svolto un nuovo incontro dedicato alla salvaguardia dell’Appennino.
Allarme degli ambientalisti: "In arrivo 107 pale eoliche. L’Appennino sarà distrutto"
L’installazione di 107 pale eoliche nell’Appennino marchigiano solleva preoccupazioni ambientali e paesaggistiche.
Ultime notizie su Eolico Appennino
Argomenti discussi: Eolico in Appennino: ’lotta’ tra ambientalisti; Pale eoliche sull’Appennino, Legambiente contro le critiche: Un beneficio collettivo.
Tommaso Fiazza: Bloccare maxi impianto eolico sull'Appennino parmenseL’impatto per i territori interessati diverrebbe insostenibile dal punto di vista ambientale, a causa di cementificazioni, sbancamenti e infrastrutture ... parmatoday.it
Eolico sull’Appennino, appello alla Regione Emilia-Romagna per il monte ComeroALFERO. Si è svolto venerdì sera presso i locali di Appennino Alfero, l’incontro pubblico promosso dal sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, dedicato ... corriereromagna.it
Eolico sull’Appennino appello alla Regione Emilia-Romagna per il monte Comero!! Si è svolto venerdì sera presso i locali di Appennino Alfero, l’incontro pubblico promosso dal sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, dedicato al tema degli impianti eolici - facebook.com facebook
Fiazza (Lega): “Bloccare maxi impianto eolico su Appennino parmense” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.