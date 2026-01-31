Enrici dopo Avellino-Cesena 3-1 | Orgoglioso della reazione del gruppo
Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cesena, Patrick Enrici si presenta in mixed zone e parla subito del valore di questa vittoria. L’attuale centrocampista dell’Avellino si dice soddisfatto della reazione della squadra, che ha risposto alle difficoltà della partita con determinazione. Enrici sottolinea come il gruppo abbia dimostrato carattere e compattezza, elementi che sono fondamentali in questo momento della stagione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, portando a casa un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime partite.
Dopo la vittoria dell’Avellino sul Cesena per 3-1, Patrick Enrici si presenta in mixed zone e parte dal peso specifico del risultato. “Venivamo da un periodo un po’ negativo e oggi era importantissimo fare risultato. Siamo contentissimi soprattutto per la vittoria, ma ancora di più per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Avellino Cesena
L’Avellino di rincorsa, Biasci e Enrici salvano il punto: le pagelle
Chivu a Dazn dopo Inter Lazio spiega: «Orgoglioso del gruppo, Lautaro è il nostro leader. Mi è piaciuto l’approccio. Stasera farò questo»
Ultime notizie su Avellino Cesena
Argomenti discussi: Avellino-Cesena, le probabili formazioni: le scelte di mister e modulo alla 22ª giornata; Avellino-Cesena, Biancolino vuole il ritorno al successo; Avellino-Cesena, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di mister Biancolino; Mignani prima di Avellino-Cesena: La squadra è viva, ma servirà una prestazione super -.
Super Biasci lancia l’Avellino (3-1) alla vittoria contro il CesenaTriplice fischio finale. Dopo due stop di fila, l'Avellino torna alla vittoria battendo (3-1) il Cesena al Partenio- Lombardi grazie alla superba tripletta di Biasci dopo essere passata in svantaggi ... corriereirpinia.it
Avellino show: Biasci trascina i biancoverdi, Cesena al tappetoL’Avellino reagisce e al 17’ trova il pareggio. Enrici avanza palla al piede dalla difesa, serve Sounas che crossa per Biasci: controllo e piattone vincente a tu per tu con Klinsmann per l’1-1. La ... today.it
31-2-2026 serie B : AVELLINO - cesena - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.