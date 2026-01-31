Enrici dopo Avellino-Cesena 3-1 | Orgoglioso della reazione del gruppo

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cesena, Patrick Enrici si presenta in mixed zone e parla subito del valore di questa vittoria. L’attuale centrocampista dell’Avellino si dice soddisfatto della reazione della squadra, che ha risposto alle difficoltà della partita con determinazione. Enrici sottolinea come il gruppo abbia dimostrato carattere e compattezza, elementi che sono fondamentali in questo momento della stagione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, portando a casa un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime partite.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.