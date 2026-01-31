Empoli-Modena finisce senza reti Poche occasioni e tanta noia ma gli azzurri interrompono la serie negativa

Il match tra Empoli e Modena si è concluso senza reti, lasciando i tifosi delusi. La partita è stata lenta, con poche occasioni per sbloccare il risultato. Gli azzurri, però, sono riusciti a interrompere una serie di risultati negativi, anche se il gioco è stato poco spettacolare. I due club si sono affrontati a viso aperto, ma senza trovare il guizzo vincente.

Empoli, 31 gennaio 2026 – Al "Castellani" va in scena la noia: Empoli – Modena, infatti, finisce a reti inviolate (0-0). Con questo punto, la squadra allenata da Dionisi è undicesima in classifica con 28 punti dopo 22 giornate del campionato di serie B, a quattro lunghezze dal Catanzaro, ergo dalla zona-playoff. Dionisi prova, senza particolare successo, a cambiare volto all'Empoli: inizialmente, infatti, Elia va sinistra e Ceesay a destra, mentre Ignacchiti gioca a fianco di Ilie, alle spalle di Nasti. Primo tempo senza emozioni, con un copione ben definito: è il Modena a fare la partita, con un possesso palla però sterile, mentre gli azzurri provano a ripartire in contropiede, peccando di precisione negli ultimi 20 metri.

