Elettrodomestici in rialzo | Electrolux segna risultati superiori alle aspettative nel quarto trimestre

Electrolux ha chiuso il quarto trimestre con risultati che hanno superato le attese degli analisti. Il titolo in Borsa a Stoccolma è salito forte, raggiungendo i livelli più alti dal 2007. La crescita si deve alla domanda di elettrodomestici, che ha spinto i profitti della società. Ora gli investitori guardano con attenzione alle prossime mosse dell’azienda.

Il titolo di Electrolux ha registrato una forte impennata a Borsa di Stoccolma, portandosi su livelli di crescita più elevati dal 2007, dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2025. L'azienda svedese, attiva nel settore degli elettrodomestici, ha superato in maniera significativa le aspettative degli analisti grazie a una performance operativa e reddituale superiore alle previsioni. L'utile operativo del trimestre ha raggiunto 1,52 miliardi di corone svedesi (circa 144 milioni di euro), con un aumento del 44% rispetto allo stesso periodo del 2024, ben al di sopra del dato stimato dagli esperti, che si attestava intorno ai 1,18 miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elettrodomestici in rialzo: Electrolux segna risultati superiori alle aspettative nel quarto trimestre Approfondimenti su Electrolux Rialzo Crescita economica in lieve accelerazione, il Pil italiano segna +0,3% nel quarto trimestre e +0,7% per l'intero anno. L'Italia chiude il 2025 con una crescita economica moderata. Istat: Pil a +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025 Nel quarto trimestre del 2025 il Pil italiano è salito dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti.

