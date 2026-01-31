Elena Rybakina conquista il titolo agli Australian Open, il primo grande torneo della stagione. La tennista russa ha battuto in finale la favorita, dimostrando di aver ritrovato forma e fiducia. Dopo mesi di incertezze, Rybakina dice di aver sempre creduto di poter tornare ai livelli più alti e ora si gode il primo successo importante del 2024.

Elena Rybakina è la nuova campionessa degli Australian Open di tennis, primo grande evento della nuova stagione. La 26enne kazaka ha battuto in finale sul cemento della Rod Laver Arena la n.1 al mondo Aryna Sabalenka per 6-4 4-6 6-4, effettuando una rimonta quasi disperata dopo essersi ritrovata sotto 0-3 nel terzo set e prendendosi la rivincita a distanza di tre anni dalla sconfitta rimediata nell’ultimo atto a Melbourne nel 2023 proprio contro la bielorussa. “ Aryna è una grande rivale e sono molto orgogliosa di aver girato la partita a mio favore. Ho avuto alcune chance e le ho sapute cogliere, sono molto felice di questo successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elena Rybakina in trionfo agli Australian Open: “Ho sempre creduto di poter tornare ai massimi livelli”

Approfondimenti su Australian Open

Elena Rybakina torna in finale agli Australian Open.

Elena Rybakina ha eliminato Iga Swiatek e si è guadagnata un posto in semifinale agli Australian Open 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Elena rybakina: il trionfo agli Australian Open; Australian Open 2026, Swiatek dopo il ko con Rybakina: So cosa devo migliorare; Tennis Tracker: Rybakina sconfigge Sabalenka (4-6, 6-4, 4-6) nella finale dell'Australian Open; Australian Open: a Mertens-Zhang il titolo del doppio femminile, trionfo Harrison-Skuspki nel maschile.

Elena Rybakina in trionfo agli Australian Open: Ho sempre creduto di poter tornare ai massimi livelliElena Rybakina è la nuova campionessa degli Australian Open di tennis, primo grande evento della nuova stagione. La 26enne kazaka ha battuto in finale sul ... oasport.it

Australian Open, trionfa Rybakina: Sabalenka sconfitta in tre setMelbourne, 31 gen. (LaPresse) - Trionfo di Elena Rybakina agli Australian Open. La 26enne russa naturalizzata kazaka, numero cinque del mondo, ... stream24.ilsole24ore.com

Aryna Sabalenka ha perso la finale con Elena Rybakina ma incrementa una statistica straordinaria: la sua striscia di incontri Slam con almeno un parziale vinto dura dallo US Open 2020 - facebook.com facebook

La kazaka Elena Rybakina ha vinto l'Open d'Australia, primo slam stagionale del 2026, battendo in tre set la n.1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-4, 4-6, 6-4. Per la tennista nata a Mosca, prossima numero 3 Wta da lunedì, è il primo successo x.com