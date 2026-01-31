Eduardo e il rito del caffè una storia d’amore che passa per la cuccumella

Eduardo si siede ogni mattina davanti alla “cuccumella” e sorseggia il suo caffè. È un rito che non cambia, un momento di calma e socialità nel cuore di Napoli. A pochi passi, i vicini fanno altrettanto, scambiando due parole tra un sorso e l’altro. La “cuccumella” non è solo un oggetto, è il simbolo di un modo di vivere, di un legame che dura nel tempo.

Esiste un oggetto che, meglio di qualunque altro, incarna l'anima di Napoli: non è solo uno strumento da cucina, ma un generatore di tempo e socialità. Parliamo della cuccumella, la caffettiera tradizionale napoletana che ha regnato nelle case partenopee ben prima che la moderna moka facesse la sua comparsa. Se oggi siamo abituati alla rapidità di un espresso, la cuccumella ci riporta a un'epoca in cui il caffè era un rito di pazienza, un'estrazione lenta che seguiva esclusivamente le leggi della gravità. Questa caffettiera deve la sua immortalità a Eduardo De Filippo, gigante del teatro, che nella commedia Questi Fantasmi le dedicò un monologo diventato il manifesto della filosofia napoletana.

