Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno trascorso un weekend insieme in una nuova località. Sono arrivati nelle ultime ore, condividendo momenti di relax e affetto lontano dai riflettori. La coppia si gode il tempo insieme, senza troppi fronzoli, in un luogo che ancora non è stato svelato completamente.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia l’amore ed il relax, verso una nuova meta in questo weekend, ecco dove sono atterrati nelle ultime ore. Tra valigie leggere e sorrisi complici, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia aggiungono una nuova puntina sulla loro mappa dei ricordi: Cracovia. Non una meta qualunque, ma una città che sa essere romantica senza sforzo, intensa senza rumore. Nelle stories Instagram direttamente dall’aeroporto di Roma i due innamorati hanno scherzato incuriosendo i fan sulla meta. Edoardo ha affermato: “Dall’outfit di Micol dovete capire dove stiamo andando”, Micol aggiunge: “Maldive?”, “Caraibi? Africa? Ha già freddo” conclude Tavassi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Edoardo Tavassi e Micol: un weekend d’amore in una nuova meta

Approfondimenti su Edoardo Tavassi Micol

Micol Incorvaia commenta l’andamento della relazione con Edoardo Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello.

Edoardo Tavassi commenta il declino del Grande Fratello Vip, evidenziando come il politicamente corretto abbia ridotto la spontaneità dei partecipanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Edoardo Tavassi Micol

Argomenti discussi: Micol Incorvaia si racconta, la storia con Edoardo Tavassi e il retroscena su Edoardo Donnamaria al GF Vip; Micol Incorvaia: l’amore per Edoardo Tavassi e il cachet per il Grande Fratello; Micol Incorvaia parla della storia con Edoardo Tavassi: Nella Casa mi ero legata subito a lui, poi ho sofferto maledettamente quando…; Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia sulla storia con Edoardo Tavassi: Non mi sono innamorata subito.

Micol Incorvaia parla di Edoardo Tavassi e come procede la relazioneC’è un amore che non fa rumore come i fuochi d’artificio, ma resta acceso come una brace: scalda, illumina, resiste. Quello tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi è un sentimento che nasce dove nessun ... 361magazine.com

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia sulla storia con Edoardo Tavassi: Non mi sono innamorata subitoMicol Incorvaia ha raccontato alcuni retroscena e aneddoti sull'inizio della sua storia con Edoardo Tavassi e sull'esperienza al GF Vip. mondotv24.it

Anche Lifestyleblog.it ci svela gli ospiti della puntata di domani pomeriggio di "CIAO MASCHIO", con Nunzia De Girolamo , Le Swingeresse e Edoardo Tavassi ; @pinostrabiolireal , @alessio_vassallo_ e @Corrado Tedeschi. SIATECI EH #NunziaDeGirolamo - facebook.com facebook