Martedì alle 18, Ignazio Visco sarà alla Scuola Normale Superiore per parlare delle sfide che l’economia dovrà affrontare con l’avvento dell’intelligenza artificiale. L’ex governatore della Banca d’Italia spiegherà come questa tecnologia sta cambiando il nostro modo di lavorare e di fare business, e cosa ci aspetta nel futuro. L’incontro è aperto a tutti e si preannuncia interessante per capire le implicazioni di questa rivoluzione digitale.

Le sfide future dell’economia nell’era dell’ intelligenza artificiale. Sarà questo il tema dell’incontro in programma martedì alle 18 alla Scuola Normale Superiore, che vedrà come ospite Ignazio Visco, ex governatore della Banca d’Italia dal 2011 al 2023 e oggi governatore onorario. L’appuntamento rientra nel ciclo "La Normale delle idee", iniziativa promossa dalla Direzione della Scuola e coordinata dalla professoressa Simona Forti, pensata per offrire strumenti critici di lettura del presente attraverso il confronto con alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale. Visco ha affrontato in numerosi interventi il tema dell’introduzione dell’ intelligenza artificiale nell’economia, nella finanza, e delle implicazioni che essa comporta sulla concorrenza e sulla distribuzione del reddito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Economia e "Ia". Ignazio Visco in Università

Approfondimenti su Ignazio Visco

L’Italia accoglie l’Università delle Nazioni Unite, inaugurando a Bologna un centro dedicato allo studio dell’intelligenza artificiale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Politica economica e intelligenza artificiale. Ignazio Visco - 3 febbraio 2026

Ultime notizie su Ignazio Visco

Argomenti discussi: Economia e Ia. Ignazio Visco in Università; Preghiera Infinita: intervista a Ignazio Gadaleta che oggi inaugura la sua mostra antologica; Diciannove milioni di euro dalla Regione per i micro prestiti destinati a donne e giovani; Turismo, nel 2025 record di arrivi e presenze: l’Italia supera i 480 milioni.

Economia e intelligenza artificiale, incontro con Ignazio Visco alla NormaleQuale è il volto dell'economia globale nell'era dell'intelligenza artificiale? A questa domanda risponderà Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, in una conferenza pubblica in progr ... ansa.it

I Grandi Temi della Politica Economica – Mer 18 feb 14:00–16:00 Auditorium Ignazio Visco (Governatore Onorario Banca d’Italia) “Europa, moneta unica e incertezza globale” Un confronto su sfide europee, contesto globale e prospettive di leadersh x.com

Ignazio Visco – “Politica economica e intelligenza artificiale” In che modo l’intelligenza artificiale sta cambiando la politica economica Quali effetti produce sulla stabilità finanziaria, sulla distribuzione del reddito e sugli equilibri tra lavoro e capitale E come p - facebook.com facebook