ecco la stagione del cineteatro italia

Il cineteatro ‘Italia’ di Montappone riapre le porte dopo i lavori di ristrutturazione. La stagione culturale 2026 è pronta a partire, portando nuovamente al centro della scena cinema e spettacoli. Gli abitanti del paese attendono con entusiasmo, mentre il teatro si prepara a tornare vivo con eventi e proiezioni.

Dopo i lavori di ristrutturazione, il cine teatro ‘Italia’ di Montappone è pronto ad ospitare la stagione culturale 2026. La nuova stagione voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Clementi, dal titolo ‘2026 di nuovo a Teatro’, allestita grazie all’impegno di Maria Teresa Virgili, vuole essere un cartellone nato con l’obiettivo di coniugare intrattenimento e contenuto attraverso linguaggi contemporanei, capaci di far ridere e riflettere un pubblico di ogni età. Da sempre il ‘Teatro’ rappresenta un presidio di crescita e aggregazione rivolto alla comunità, e il fatto di poterlo riaprire e ospitare una stagione culturale, rappresenta anche per un piccolo paese un momento di crescita collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

