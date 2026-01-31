È morto Giacinto Pelosi, l’avvocato che portò l’US Avellino in Serie A. Aveva 89 anni. Pelosi era una figura molto rispettata nel calcio irpino, conosciuto non solo per la sua competenza, ma anche per aver guidato la squadra nella storica stagione di massima serie nel 19831984. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutto il mondo sportivo locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il calcio irpino perde una delle sue figure più autorevoli e competenti. Si è spento all’età di 89 anni Giacinto Pelosi, avvocato di grande spessore e presidente dell’ US Avellino nella storica stagione di Serie A 19831984. Nato a Mantova ma irpino d’adozione, Pelosi ha rappresentato un profilo raro nel panorama calcistico italiano: dirigente colto, profondo conoscitore del diritto sportivo e uomo delle istituzioni. La sua esperienza al vertice dei lupi fu breve ma significativa: dall’ottobre 1983 all’aprile 1984 guidò il Consiglio di Amministrazione dell’Unione Sportiva Avellino S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - È morto Giacinto Pelosi, l’avvocato che firmò la sesta salvezza in Serie A

Approfondimenti su Giacinto Pelosi

Il calcio dell’Irpinia piange Giacinto Pelosi, morto a 89 anni.

Alla vigilia della partita tra Parma e Inter, Carlos Cuesta ha presentato una visione chiara e determinata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giacinto Pelosi

Pippo Baudo, ex marito di Katia Ricciarelli: come è mortoCome è morto Pippo Baudo, ex marito di Katia Ricciarelli? L'addio il 16 agosto del 2025 dopo diversi problemi fisici L’amico di Pippo Baudo, Giorgio Assumma, è stato l’unico a chiarire le cause di ... ilsussidiario.net