È morta Ileana Argentin

È morta Ileana Argentin, ex parlamentare del Partito Democratico. Si è spenta all’età di 62 anni. Era stata consigliera comunale e aveva ricoperto il ruolo di deputata per dieci anni, dal 2008 al 2018. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della politica e tra chi si era battuta per i diritti delle persone con disabilità.

Si è spenta all’età di sessantadue anni l’ex parlamentare democratica Ileana Argentin.I diritti delle persone con disabilitàGià consigliera comunale è stata più volte eletta alla Camera, nelle fila del Partito democratico, tra il 2008 e il 2018. Affetta da amiotrofia spinale, ha dedicato molto.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Ileana Argentin Pd: Bettini, 'si è spenta Ileana Argentin, compagna forte e appassionata' Torino, obiettivo centrocampista: mirino puntato in Argentin Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ileana Argentin È morta Ileana Argentin. L'ex deputata del Pd, affetta da amiotrifia spinale, aveva 62 anniMolto attiva nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, è stata deputata per due legislature dal 2008 al 2018 ... huffingtonpost.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.