dybala fuori dai giochi per qualche giorno ma senza rischi seri per la sua condizione fisica

Paulo Dybala salterà alcune partite per un fastidio al ginocchio. Gli esami medici hanno escluso lesioni serie, quindi il suo infortunio non desta preoccupazioni. Per ora, il giocatore si ferma alcuni giorni, ma dovrebbe tornare presto in campo.

Paulo Dybala è fuori dai giochi per alcuni giorni a causa di un fastidio al ginocchio, ma le valutazioni mediche hanno escluso qualsiasi lesione strutturale. L’attaccante argentino, reduce dal ritorno della Roma dalla trasferta in Grecia, è stato sottoposto a una serie di accertamenti mirati a chiarire la natura del problema. I risultati hanno confermato che si tratta soltanto di un’infiammazione localizzata, senza danni ai legamenti o al menisco. La situazione, dunque, non desta preoccupazione seria per la sua condizione fisica a lungo termine. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha potuto così respirare un po’ più in fretta, dopo il timore iniziale di un infortunio più grave che avrebbe potuto compromettere la stagione del giocatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

