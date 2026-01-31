Dybala fuori dai giochi per qualche giorno ma senza rischi seri per la sua condizione fisica

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo Dybala salterà alcune partite per un fastidio al ginocchio. Gli esami medici hanno escluso lesioni serie, quindi il suo infortunio non desta preoccupazioni. Per ora, il giocatore si ferma alcuni giorni, ma dovrebbe tornare presto in campo.

Paulo Dybala è fuori dai giochi per alcuni giorni a causa di un fastidio al ginocchio, ma le valutazioni mediche hanno escluso qualsiasi lesione strutturale. L’attaccante argentino, reduce dal ritorno della Roma dalla trasferta in Grecia, è stato sottoposto a una serie di accertamenti mirati a chiarire la natura del problema. I risultati hanno confermato che si tratta soltanto di un’infiammazione localizzata, senza danni ai legamenti o al menisco. La situazione, dunque, non desta preoccupazione seria per la sua condizione fisica a lungo termine. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha potuto così respirare un po’ più in fretta, dopo il timore iniziale di un infortunio più grave che avrebbe potuto compromettere la stagione del giocatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

dybala fuori dai giochi per qualche giorno ma senza rischi seri per la sua condizione fisica

© Ameve.eu - Dybala fuori dai giochi per qualche giorno, ma senza rischi seri per la sua condizione fisica.

Approfondimenti su Dybala Ginocchio

David e Victoria Beckham pronti a riavvicinarsi al figlio Brooklyn a una condizione: “Nicola Peltz fuori dai giochi”

David e Victoria Beckham sono pronti a riabbracciare Brooklyn, che si è allontanato dopo la rottura con i genitori.

Zhegrova è pronto! La notizia che tutti aspettavano sulla sua condizione fisica: ecco come sarà utilizzato in Napoli Juve

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Paulo Dybala Prime Highlights Danza Kuduro (Remix) - Epic Skills & Goals (2015-2022) | HD

Video Paulo Dybala Prime Highlights ? Danza Kuduro (Remix) - Epic Skills & Goals (2015-2022) | HD

Ultime notizie su Dybala Ginocchio

Argomenti discussi: Roma sotto shock, l'infortunio di Dybala è più grave del previsto; Torino-Roma 0-2: Dybala e Malen firmano il riscatto giallorosso; Chi schierare al Fantacalcio nella 22ª giornata di Serie A: tutti i consigli.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.