Due auto sospette ferme mentre un uomo maneggia delle buste ingombranti a Bergamo due arresti per spaccio

Due uomini sono stati fermati a Bergamo durante un controllo della polizia. Uno dei due stava maneggiando delle buste ingombranti vicino a due auto sospette, mentre gli agenti li hanno intercettati. Dopo un breve inseguimento, sono stati arrestati con l’accusa di spaccio. Nel blitz sono stati sequestrati oltre 70 chili di hashish e 78mila euro in contanti. La vicenda si è conclusa con due persone in manette e un’operazione che smaschera un traffico di droga nel cuore della città.

Due arresti e oltre 70 chili di hashish sequestrati: questo il bilancio di un'operazione della Squadra mobile a Bergamo. I due uomini sono stati fermati durante un controllo di routine, dopo essere stati sorpresi a trasferire buste sospette tra due automobili. L'azione è stata condotta nell'ambito delle attività di monitoraggio del territorio, con l'obiettivo di contrastare il traffico di stupefacenti.

