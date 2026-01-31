Drone strikes in Ethiopia’s Tigray region kill one injure another

I droni hanno colpito ancora in Tigray, uccidendo una persona e ferendone un’altra. L’attacco di sabato si è verificato nel nord dell’Etiopia, dove le tensioni tra le forze governative e i ribelli continuano a provocare vittime tra la popolazione civile. Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie stanno cercando di capire l’entità dell’ultimo raid.

Fighting broke out between regional and national forces in the disputed territory of western Tigray earlier this week, according to diplomatic and government sources. The senior Tigrayan official said the drone strikes hit two Isuzu trucks near Enticho and Gendebta, two places in Tigray about 20 kilometres apart. A humanitarian worker confirmed the strikes had happened. Both asked not to be named. The Tigrayan official said the Ethiopian National Defence Force launched the strikes but did not provide evidence. TPLF-affiliated news outlet Dimtsi Weyane posted pictures on Facebook which it said showed the trucks damaged in the strikes. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Drone strikes in Ethiopia’s Tigray region kill one, injure another Approfondimenti su Ethiopia Tigray Israeli strikes kill 12 in Gaza, health ministry says Questa notte, i raid aerei israeliani hanno colpito diverse zone di Gaza, causando la morte di almeno 12 persone, tra cui alcuni bambini. Drone strike cuts power supply in Russia-held parts of Ukraine’s Zaporizhzhia region Un attacco con droni ha causato un'interruzione dell'energia elettrica nella regione di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia in Ucraina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ethiopia Tigray Drone strikes in Ethiopia's Tigray region kill one, injure anotherOne person was killed and another injured in drone strikes in Ethiopia's northern Tigray region on Saturday, a senior Tigrayan official and a humanitarian worker said, in another ... uk.news.yahoo.com Drone attacks on Ethiopia’s restive Tigray kills oneTwo drone attacks in Ethiopia’s northern Tigray region on Saturday targeted trucks and killed a driver, as fears grew of a fresh conflict between local and ... english.alarabiya.net Non basta più reagire ai droni. Bisogna anticiparli. Omnisys cambia le regole della difesa anti-drone puntando su previsione, simulazione e AI. Dalla pianificazione prima dello strike al digital twin del campo operativo: ecco perché la nuova BRO C-U facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.