Douglas Costa sbarca in Italia | Felice di essere tornato qui sono sempre stato accolto bene Lo attende il Chievo Verona

Douglas Costa è tornato in Italia e si presenta con entusiasmo. Dopo aver lasciato la Juventus, l’esterno brasiliano ha deciso di ripartire dalla Serie D, firmando con il Chievo Verona. «Sono felice di essere tornato, qui sono sempre stato accolto bene», ha detto. La sua presenza porta un po’ di esperienza e speranza in una squadra che cerca di risalire.

Douglas Costa torna in Italia: l’esterno brasiliano, con un passato glorioso alla Juventus, riparte dalla Serie D. Le sue prime dichiarazioni. Il calciomercato riserva sempre sorprese inaspettate, storie che travalicano le categorie e accendono la fantasia degli appassionati. Non stiamo parlando di Serie A, né dei campionati cadetti, ma di un colpo che ha del sensazionale per il contesto in cui matura: Douglas Costa è tornato in Italia. L’ex esterno offensivo della Juventus, ricordato dai tifosi della Vecchia Signora per le sue accelerazioni fulminanti e i dribbling ubriacanti che gli valsero il soprannome di “Flash”, è atterrato nelle scorse ore a Malpensa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Chievo Verona ha raggiunto un accordo verbale con Douglas Costa, che si sta preparando a tornare in campo in Serie D per sei mesi.

Douglas Costa è tornato in Italia e ha già dato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Chievo.

