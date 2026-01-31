Douglas Costa Chievo il brasiliano è tornato in Italia | Per me è tanta roba! Voglio dare tutto in campo Le prime parole dell’ex Juve!

Douglas Costa è tornato in Italia e ha già dato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Chievo. Il brasiliano, ex Juventus, si è detto felice di tornare e pronto a dare il massimo in campo. Il suo arrivo ha sorpreso molti, considerando che si tratta di un colpo inaspettato e dal sapore nostalgico per i tifosi. Costa ha ammesso di essere molto motivato e di voler dimostrare il suo valore con la maglia clivense.

Approfondimenti su Douglas Costa Chievo

Douglas Costa torna in Italia e si unisce al Chievo Verona, club di Serie D.

Il presidente Laterza ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Douglas Costa al Chievo, spiegando i dettagli della trattativa e le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’ex Juventus.

Ultime notizie su Douglas Costa Chievo

