Douglas Costa Chievo il brasiliano è tornato in Italia | Per me è tanta roba! Voglio dare tutto in campo Le prime parole dell’ex Juve!
Douglas Costa è tornato in Italia e ha già dato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Chievo. Il brasiliano, ex Juventus, si è detto felice di tornare e pronto a dare il massimo in campo. Il suo arrivo ha sorpreso molti, considerando che si tratta di un colpo inaspettato e dal sapore nostalgico per i tifosi. Costa ha ammesso di essere molto motivato e di voler dimostrare il suo valore con la maglia clivense.
Approfondimenti su Douglas Costa Chievo
Douglas Costa al Chievo Verona è ufficiale! L’ex Juve riparte dalla Serie D: i dettagli dell’operazione che ha riportato il brasiliano in Italia
Douglas Costa torna in Italia e si unisce al Chievo Verona, club di Serie D.
Douglas Costa Chievo, l’annuncio del presidente Laterza! Tutta la verità sull’approdo dell’ex Juve. Le sue dichiarazioni
Il presidente Laterza ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Douglas Costa al Chievo, spiegando i dettagli della trattativa e le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’ex Juventus.
Ultime notizie su Douglas Costa Chievo
Argomenti discussi: Laterza: ''Con Balotelli e Douglas Costa riscriveremo la favola del Chievo''; Clamoroso al Chievo: salta l'arrivo di Douglas Costa, a rischio il tesseramento; Chievo-Douglas Costa, l’ex Juventus non arriva?; Dopo Douglas Costa, anche Baselli. L’ex Torino a un passo dal Chievo Verona in Serie D.
Chievo Verona, Douglas Costa è atterrato in Italia | FOTO E VIDEOLe prime immagini in gialloblù del colpo più clamoroso della storia del calcio dilettantistico: il brasiliano è arrivato a Malpensa ... gianlucadimarzio.com
Dopo Douglas Costa, anche Baselli. L’ex Torino a un passo dal Chievo Verona in Serie DIl Chievo Verona piazza un altro grande colpo per la Serie D: vicino Daniele Baselli in una formula uguale a Douglas Costa ... gianlucadimarzio.com
Douglas Costa a @SkySport: "Felice di essere tornato in Italia: qui sono sempre stato accolto bene" x.com
Dopo Douglas Costa arriva un altro SUPER acquisto per il Chievo Verona in Serie D https://tinyurl.com/4mjvmxkj - facebook.com facebook
