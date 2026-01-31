Dosi di cocaina nascoste nelle aiuole e vendute ai clienti a bordo delle loro auto | smantellata una piazza di spaccio al San Leonardo

I Carabinieri di Parma hanno smantellato un punto di spaccio al San Leonardo. La polizia ha arrestato due uomini, un 28enne e un 30enne, entrambi stranieri. Secondo le forze dell’ordine, i sospetti nascondevano dosi di cocaina nelle aiuole e le vendevano alle auto dei clienti. L’operazione è arrivata dopo alcune settimane di indagini, che hanno portato alla cattura dei due uomini sul posto. Ora sono in attesa di essere processati.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno arrestato un 28enne e un 30enne, entrambi di origine straniera. I due sono ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di spaccio di cocaina nella zona del quartiere San Leonardo.

