dopo settimane difficili federica pellegrini e matteo giunta tornano a casa con la figlia matilde

Dopo settimane difficili, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tornati a casa con la loro bambina, Matilde. La famiglia ha vissuto momenti complicati, soprattutto a causa delle condizioni di salute della piccola, che a dicembre era stata ricoverata per convulsioni febbrili. Ora, finalmente, possono riabbracciare la loro bambina e riprendere un po’ di normalità.

Matilde, due anni, frequenta il nido ed era già stata ricoverata a dicembre per convulsioni febbrili. Nelle ultime settimane le condizioni di salute della bambina hanno costretto i genitori a fermarsi, riorganizzare impegni e priorità, vivendo giorni di grande stanchezza emotiva. È in questo contesto che Matteo Giunta era sbottato in uno sfogo social, diventato virale e al centro di una lunga polemica. L’allenatore aveva pubblicato una storia molto dura contro i genitori che portano i figli malati all’asilo, usando toni e parole che hanno acceso il dibattito. Un messaggio nato, come ha poi spiegato, da un momento di esasperazione: la paura per la salute della figlia, due ricoveri ravvicinati e la sensazione di trovarsi impotente davanti a una situazione che, secondo lui, riguarda molte famiglie e non un singolo caso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

