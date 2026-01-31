Dopo lunga battaglia donna muore a Bari dopo che il figlio ha interrotto il trattamento di supporto vitale

Una donna di Bari è morta dopo che il figlio ha deciso di interrompere il trattamento di supporto vitale che la teneva in vita. La notizia ha fatto subito il giro della città, lasciando molte persone sgomente. La famiglia aveva combattuto a lungo, ma alla fine il figlio ha scelto di sospendere le cure. La donna, che era in coma da tempo, non si è più svegliata. La sua morte apre un dibattito sulla scelta di interrompere le terapie e sui diritti dei familiari.

Una donna di Bari è morta dopo che il figlio ha deciso di interrompere il trattamento di supporto vitale che la teneva in vita. L'intervento è avvenuto in un ospedale della città, dove la paziente era ricoverata da diversi mesi in condizioni critiche, con diagnosi di patologia neurologica irreversibile. Il figlio, dopo un lungo periodo di riflessione e confronto con il personale medico, ha preso la decisione di staccare i macchinari che la mantenevano in vita, in linea con le direttive espresse dalla madre in un tempo precedente, quando era ancora in grado di esprimere le proprie volontà. La scelta, sebbene dolorosa, è stata presa in un contesto di piena consapevolezza delle implicazioni etiche e legali, e ha trovato il supporto di un team medico che ha valutato l'irreversibilità dello stato clinico.

