Dopo l’annuncio di Google di lanciare Project Genie, le azioni delle grandi compagnie videoludiche sono scese in picchiata. In poche ore, molte di queste aziende hanno visto i loro titoli in borsa perdere valore in modo drastico. La notizia ha colpito subito il settore, generando preoccupazioni tra gli investitori e facendo tremare i mercati.

L’ annuncio di Project Genie da parte di Google ha avuto un impatto immediato e violento sui mercati, visto che in poche ore, le azioni di alcune delle principali compagnie videoludiche hanno registrato crolli significativi. Gli investitori hanno reagito con timore alla nuova tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, con il rischio percepito che è quello di una profonda trasformazione del modo in cui i videogiochi vengono creati. Il risultato è stato un’ondata di vendite che ha colpito l’intero settore. Project Genie è un prototipo sperimentale sviluppato da Google che consente di creare, esplorare e modificare piccoli mondi interattivi generati in tempo reale tramite prompt testuali e immagini. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Dopo l’annuncio di Project Genie di Google sono crollate le azioni delle compagnie videoludiche più importanti

Approfondimenti su Google ProjectGenie

Google lancia Project Genie, un’innovazione che permette di creare mondi infiniti con l’intelligenza artificiale.

Negli ultimi cinque mesi, le azioni di Nintendo sono diminuite di circa il 33%, segnando un calo consistente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Google ProjectGenie

Argomenti discussi: Ucraina, Trump annuncia mini tregua ma la Russia attacca nella notte: le news; Groenlandia, scetticismo dopo l'annuncio di Trump: Qui molte persone non gli credono; Venezuela, amnistia generale per tutti i prigionieri politici: l’annuncio di Rodríguez; Il titolo Ellington Financial scende dopo l’annuncio di offerta pubblica - Investing.com.

Ucraina, notte di attacchi con oltre cento droni dopo l'annuncio sulla mini-treguaAll'indomani dell'annuncio con cui il presidente americano Donald Trump ha riferito della disponibilità di Mosca a una mini-tregua, sospendendo per una settimana i bombardamenti sul territorio di Kiev ... adnkronos.com

Kevin Warsh, chi è il prossimo presidente della Fed dopo Powell. L'annuncio di TrumpDonald Trump sarebbe pronto a rendere ufficiale, nelle prossime ore, la scelta di Kevin Warsh come nuovo vertice della Federal Reserve. L’annuncio, atteso già in mattinata, ... ilmessaggero.it

Dopo l'annuncio di ieri del lancio di Project Genie di Google, un tool capace di creare piccoli mondi virtuali dai prompt, le azioni delle compagnie videoludiche sono calate di valore. - facebook.com facebook

#Google ha rilasciato Project #Genie. Una web app basata su Genie 3 + #NanoBanana + #Gemini che permette di generare mondi interattivi personalizzati. I dettagli: linkedin.com/posts/alessiop… #AI #GenAI #GenerativeAI #IntelligenzaArtificiale #LLM x.com