Dopo il mese di astinenza dall’alcol, molte persone si trovano di fronte a una sfida più grande. Finite le feste e le motivazioni iniziali, mantenere l’impegno diventa difficile. Ora, la chiave è essere pazienti e non essere troppo severi con se stessi. L’importante è proseguire senza stressarsi troppo, anche se a volte si cede un po’.

Finite le motivazioni del nuovo anno, per mantenere il proposito di bere meno alcol serve prima di tutto essere indulgenti con sé stessi Gennaio è il mese dell’anno in cui è più frequente che le persone si prefiggano l’obiettivo di diventare la versione migliore di sé stesse, o quantomeno quella più in salute. E l’astinenza completa dall’alcol, il cosiddetto “dry january”, è da anni uno dei propositi più condivisi e raccontati in questo particolare genere di inizio anno. Per molte persone però la parte più difficile arriva dopo gennaio: quando le pressioni psicologiche vengono meno, e un certo comportamento virtuoso autoimposto può diventare un’abitudine oppure no. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dopo il “dry january” viene il difficile

Il Dry January, ovvero un mese senza alcol, sta diventando sempre più popolare.

A gennaio, dopo le festività, è comune desiderare un cambiamento nelle abitudini quotidiane, in particolare a tavola.

