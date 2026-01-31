Dopo il divorzio doganale il settore alimentare avverte | nuove restrizioni minacciano la catena del freddo

Il settore alimentare britannico si trova in difficoltà. Le nuove restrizioni doganali, introdotte dopo il divorzio dall’Unione Europea, stanno creando problemi seri alla catena del freddo. Le aziende del settore temono che queste misure possano portare a un collasso logistico e a perdite economiche importanti. Dopo anni di tensioni legate alla Brexit, ora si apre un’altra fase di incertezza. Le imprese chiedono chiarimenti e soluzioni, ma nessuno promette una ripresa facile o immediata.

Il settore alimentare britannico è al limite del collasso logistico e finanziario. Dopo anni di fratture istituzionali causate dalla Brexit, le imprese del settore stanno lanciando un allarme: un ritorno alle condizioni pre-2016 non sarebbe la soluzione semplice che molti immaginano. Il problema non è solo politico, ma tecnico, burocratico e economico. Le normative agricole, le autorizzazioni per pesticidi, le procedure sanitarie e le certificazioni doganali si sono allontanate in modo irreversibile. Ora, se il governo dovesse decidere di riallineare le regole con quelle dell’Unione Europea, il passaggio sarebbe catastrofico per migliaia di aziende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

