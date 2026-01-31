Donna rifiuta l’approccio sessuale e viene pestata a sangue | caccia al responsabile

La notte scorsa, una giovane donna di 24 anni è stata aggredita brutalmente in via Valfonda, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. La donna, di origine dominicana, aveva rifiutato un approccio sessuale quando è stata presa di mira da un uomo che l’ha picchiata a sangue. La polizia sta cercando il responsabile e indaga sull’accaduto, che ha sconvolto il centro della città.

FIRENZE – Una brutale aggressione ha scosso il centro di Firenze nella notte trascorsa. Una giovane donna di 24 anni, di nazionalità dominicana, è stata vittima di un violento agguato in via Valfonda, proprio all’esterno dello snodo ferroviario di Santa Maria Novella, intorno alla mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che ha tentato un approccio fisico molesto. Al deciso rifiuto della vittima, che ha cercato di allontanarlo spingendolo via, l’uomo ha reagito con inaudita ferocia: l’ha colpita con un violentissimo pugno al volto, facendola crollare al suolo, per poi infierire su di lei con diversi calci mentre si trovava inerme a terra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

