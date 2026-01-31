Donna rapinata in centro a Bologna intervento deciso di passanti che bloccano il fuggitivo
Una donna di 40 anni è stata rapinata ieri sera in via Zucchini a Bologna. Mentre passeggiava con il suo cane, un uomo si è avvicinato con intenzioni violente e le ha rubato portafoglio e telefono. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono intervenuti subito, bloccando il ladro e mettendo fine alla fuga. Ora sono in corso le indagini della polizia per identificare l’aggressore.
Una donna di quarant’anni è stata aggredita ieri sera in via Zucchini, a Bologna, non lontano da porta Mascarella, durante una passeggiata serale con il cane. L’aggressione è avvenuta intorno alle 21.30, quando la vittima è stata improvvisamente strattonata da una donna che ha tentato di strapparle la borsetta. La resistenza della quarantenne ha scatenato una reazione violenta: la rapinatrice ha spinto con forza, facendo cadere la donna a terra. Le conseguenze sono state immediate: la vittima ha riportato escoriazioni e contusioni, causate non solo dalla caduta ma anche dall’insistenza dell’aggressore che ha continuato a lottare per impossessarsi della borsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
