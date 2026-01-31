Donald Trump continua a imporsi sulla scena internazionale, sfidando le aspettative e ridisegnando gli equilibri mondiali. Mentre i media si concentrano sulle polemiche e sui suoi commenti più discussi, lui va avanti per la sua strada, rafforzando il ruolo degli Stati Uniti e influenzando le dinamiche globali. La sua presenza si fa sentire, e nessuno sembra più in grado di fermarlo.

Mentre il Matto furoreggia sulle prime pagine dei giornali- gli stessi secondo cui non avrebbe mai vinto le elezioni che ha vinto due volte, ndr -, l’altro, il Donald Trump in carne e ossa, prosegue imperterrito a ridisegnare l’ordine globale (che per gli Usa è sempre e anche domestico). Ieri è andato a dama su una partita-chiave, la nomina del nuovo presidente della Fed, dopo mesi di bordate all’uscente Jerome Powell per il suo eccessivo “rigorismo” economico. E la scelta è stata tutta politica, indigesta tanto ai cantori dello status quo quanto agli affezionati delle caricature ultra-Maga. Il prescelto Kevin Warsh ha infatti un curriculum da perfetto esponente dell’establishment finanziario repubblicano, ma con un tasso di pragmatismo che lo ha tenuto al riparo dall’ortodossia anacronistica che ha travolto buona parte di quell’establishment. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, altro che matto: ridisegna l'ordine globale

Approfondimenti su Donald Trump

